القيادي البطش: مستعدون للذهاب لحرب استنزاف طويلة مع العدو الصهيوني

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، و عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة الشيخ خالد البطش أن ما ابدته المقاومة من شجاعة في المعركة أفقد "إسرائيل" عقلها، موضحاً أن : المقاومة ستبدأ منذ اللحظة الاولى لوقف العدوان الاستعداد للحرب المقبلة.

و قال القيادي البطش في تصريح لقناة الميادين مساء اليوم الخميس: "لم نسمع من اهل غزة الا كل تأكيد على المقاومة والتأييد لها".

و حول مباحثات وقف اطلاق النار التي جرت في القاهرة، لفت البطش الى أن تشكيلة الوفد الفلسطيني الحالية يعاني من نقطة ضعف اطالت عمر التفاوض، مشيراً الى أن الوفد الفلسطيني اختار ان لا يوقع اتفاقا لا يلبي مطالب شعبنا.

و أشار البطش الى أن الاحتلال بدأ مطالبه بضرورة نزع سلاح المقاومة، ملمحاً الى أنه يمكن ان الذهاب الى وقف اطلاق نار لحماية شعبنا دون ان نوقع على اتفاق ظالم.

و قال إن الضغط الصهيوني الكبير على مصر حوّل القاهرة الى دور الوسيط خلال المفاوضات.

و تابع البطش حديثه قائلاً: ان الاحتلال فشل في تحويل معاناة اهلنا في غزة الى عجز و خضوع".

و قال: "عندما يتعلق الامر بحقوق شعبنا نحن اكثر المتمسكين بالمطالب، و ان التراجع عن حقوق شعبنا أمر مستحيل"، مشدداً على أن الهدف الاساسي في قتال اسرائيل هو تحرير الارض وليس لفتح المعابر فقط".

و أوضح بأن المقاومة مستعدة للذهاب إلى حرب استنزاف طويلة الامد مع العدو الاسرائيلي، و أن قبولنا بالهدنة لمزيد من التشاور حتى نثبت لشعبنا أننا لن نقدم تنازلات.

و جدد البطش رفض الوفد الفلسطيني اي مطلب اسرائيلي لمنطقة عازلة حتى لمتر واحد، مشيراً الى أن "اسرائيل" عرضت فتح المطار والميناء مقابل نزع سلاحنا، و لكن الوفد الفلسطيني رفض هذا المطلب.

و الجدير بالذكر، فإن الوفد الفلسطيني المفاوض كان قد غادر صباح اليوم الخميس القاهرة بعد الاتفاق على هدنة لمدة 5 ايام لاجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية حول ما وصلت اليه مفاوضات وقف اطلاق النار التي تجري برعاية مصرية في القاهرة.