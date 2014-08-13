34 ألف قذيفة مدفعية تسببت بمجازر غزة ونزوح الآلاف من بيوتهم

ذكرت صحيفة "إسرائيلية" ظهر اليوم الأربعاء، أن جيش الحرب الإسرائيلي استخدم منذ بدء الحرب على قطاع غزة نحو 34 ألف قذيفة مدفعية من نوع N116.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية فإن استخدام الجيش خلال هذه الحرب فاق عشرات المرات استخدامه للقذائف المدفعية خلال حرب عام 2008-2009 حيث استخدم وفقاً لمعاريف نحو 7 آلاف قذيفة.

من جهته قال قائد سلاح المدفعية روبين ريفتين: "لا يوجد قيد قانوني لاستخدام الفوسفور الابيض.

ومن الجدير ذكره أن المواطنين في الحدود الشرقية لقطاع غزة لم ينزحوا من بيوتهم إلا بعد استخدام الاحتلال للمدفعية الإسرائيلية خلال بدء الحرب البرية حيث أطلقت المدفعية قذائفها بشكل عشوائي على المدنيين وارتكاب المجازر البشعة بحي الشجاعية.