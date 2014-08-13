الطقس: جو حار نسبيا وصافياً بوجه عام

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً وغائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حاراً نسبياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.