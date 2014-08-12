الوفد الإسرائيلي المفاوض يغادر القاهرة إلى تل أبيب بعد زيارة استمرت ساعات

غادر القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين متجها إلى تل أبيب بعد زيارة سريعة استغرقت عدة ساعات،بحسب مصادر ملاحية بمطار القاهرة.

وجاءت تلك الزيارة فى إطار استكمال المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر المفاوضات غير المباشرة التى تديرها القاهرة.

وأفادت المصادر أن "الوفد غادر القاهرة على متن طائرة خاصة متجها إلى تل أبيب"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الوفد الإسرائيلي قد وصل إلى القاهرة ظهر اليوم لاستكمال مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار.

واُستؤنفت أمس الإثنين، المفاوضات غير المباشرة بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي، برعاية مصرية في القاهرة، وذلك بعد أن وافق الطرفان، الأحد، على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة دخلت حيز التنفيذ مع بداية يوم أمس الإثنين.