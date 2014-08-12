« إسرائيل » تنتقد تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائمها وتطلق حملة لمواجهتها

انتقدت ما تسمى وزارة الخارجية "الإسرائيلية" الليلة الماضية تشكيلة اللجنة التي أعلنتها الأمم المتحدة للتحقيق في خروقات الاحتلال لحقوق الإنسان خلال الحرب على قطاع غزة .

وما أن أعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة، شنت إسرائيل حملة ضدها لنزع الشرعية عنها، وقالت إنها «إشكالية وغير متوازنة».

وجدد بيان صادر عن الوزارة تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان في حينه, أن مجلس حقوق الانسان الدولي تحول إلى مجلس لحقوق المقاومين والى محكمة لا تراعي العدالة وتعرف نتائج تحقيقاتها مسبقاً .

وأضاف البيان أن مواقف رئيس لجنة التحقيق الأممية البروفيسور الكندي للقانون الدولي ويليام شاباس, معروفة بتحيّزها ضد إسرائيل .

وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة التي ستضم ايضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالامم المتحدة في مجال حقوق الانسان وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني.