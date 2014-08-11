إستشهاد محمد بشارات « 19 عاماً » في إنفجار لغم من مخلفات الإحتلال بجنين

- استشهد الشاب محمد معتصم أبو شتية 17 عاما وأصيب شقيقه يوسف اثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال شمال شرق طمون خلال رعيهم للاغنام.



هذا وتم نقل الشهيد الى مستشفى طوباس الحكومي حيث جاري العمل على معرفة اسباب الانفجار من قبل الشرطة الفلسطينية التي باشرت بالتحقيق في ظروف الانفجار.



يشار إلى أن تلك المنطقة التي استشهد فيها الشاب ابو شتية والتي تقع بين بلدتي طمون وطوباس في الاغوار الشمالية تعتبر من المناطق التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي لاجراء تدريباته بشكل مستمر.