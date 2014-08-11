الطواقم الطبية تنتشل جثماني شهيدين من تحت الانقاض في خزاعة

انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، عصر الاثنين، جثماني الشهيدين حلمي أحمد قديح (67 عاما) ومحمود عبدربه أبو دقة (22 عاما)، من تحت أنقاض أحد المنازل في بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل الطواقم البحث تحت الركام عن جثامين شهداء ارتقوا بسبب القصف المدفعي العشوائي على بلدة خزاعة، التي حوصرت على مدار أكثر من 12 يوما، تعرضت فيها لمجازر وحرب إبادة وإعدامات جماعية، ارتقى على إثر ذلك كله ما يزيد عن 80 شهيدا وإصابة المئات.

وكانت المصادر الطبية أعلنت اليوم استشهاد الشاب محمد أحمد الرومي (25عاما) في إحدى المستشفيات المصرية، متأثرا بجراحه التي كان قد أصيب بها في مجزرة رفح قبل 10 أيام.