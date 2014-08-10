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أساليب خبيثة يجمع العدو المعلومات منها خلال العدوان

  • المجد - فلسطين اليوم
  • 22:54 - 10 اغسطس 2014
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تستغل المخابرات الصهيونية أي طريقة تتاح لها للوصول إلى معلومات عن المقاومة في ظل شح المعلومات الاستخبارية لديها.

حيث كشفت مصادر أمنية أن العدو يستخدم غطاء مؤسسات خدماتية أو خيرية أو مراكز تحصي الأضرار التي أصابت المنازل في قطاع غزة للبحث عن معلومات عن المقاومة.

ومن أمثلة الأسئلة التي يسألها عملاء العدو وهذه المراكز :

 

- هل يوجد لديكم اعمال للمقاومة؟

- هل لديكم مقاومين؟

- هل لديكم أنفاق أو منصات صواريخ؟

- ما هو سبب قصف المنزل؟

ويشار إلى أن عملاء العدو يتظاهرون بتسجيل وتدوين معلومات والتقاط بعض الصور لتوثيق ما يقومون به، داعياً لأخذ الحيطة والحذر.

وشدد على أنه في حال وجود أي جهة لإحصاء الاضرار أو التقاط الصور خاصة في مناطق عمل المقاومة نرجو التحري من بيانات الشخص بشكل دقيق وفي حال الشك أو الشبهة نرجو الاتصال على الرقم المجاني 109 والابلاغ عن الحادثة فوراً.

 

أساليب خبيثة يجمع العدو المعلومات منها خلال العدوان

المجد

تستغل المخابرات الصهيونية أي طريقة تتاح لها للوصول إلى معلومات عن المقاومة في ظل شح المعلومات الاستخبارية لديها.

حيث كشفت مصادر أمنية أن العدو يستخدم غطاء مؤسسات خدماتية أو خيرية أو مراكز تحصي الأضرار التي أصابت المنازل في قطاع غزة للبحث عن معلومات عن المقاومة.

ومن أمثلة الأسئلة التي يسألها عملاء العدو وهذه المراكز :

 

- هل يوجد لديكم اعمال للمقاومة؟

- هل لديكم مقاومين؟

- هل لديكم أنفاق أو منصات صواريخ؟

- ما هو سبب قصف المنزل؟

ويشار إلى أن عملاء العدو يتظاهرون بتسجيل وتدوين معلومات والتقاط بعض الصور لتوثيق ما يقومون به، داعياً لأخذ الحيطة والحذر.

وشدد على أنه في حال وجود أي جهة لإحصاء الاضرار أو التقاط الصور خاصة في مناطق عمل المقاومة نرجو التحري من بيانات الشخص بشكل دقيق وفي حال الشك أو الشبهة نرجو الاتصال على الرقم المجاني 109 والابلاغ عن الحادثة فوراً.

 

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