عضو الوفد بالقاهرة لمراسلنا: وقف إطلاق النار المتبادل يبدأ الساعة 12 ليلاً

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعه ان الجانب المصري توصل لتهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لمدة 72 ساعة بإتفاق الطرفين.

وذكرت المصادر أن الخارجية المصرية ستلقي بيان حول التهدئة لمدة 72 ساعة مساء اليوم.

وأوضح أن المقاومة وافقت على المقترح المصري مقابل ضمانات ان تكون هناك مفاوضات جدية وأن البيان المصري سيتضمن دعوة الأطراف لمفاوضات جدية.

وأوضح عضو كبير في الوفد الفلسطيني الموحد للقاهرة لمراسل فلسطين اليوم أن البيان المصري سيصدر الساعة السابعة بتوقيت القاهرة يعلن التوصل الى بدء وقف اطلاق النار، مشيراً أن وقف إطلاق النار الفعلي سيكون في تمام الساعة 12 م، وبعدها سيأتي الوفد الإسرائيلي للعمل على إنجاز الإتفاق.



