عاهل الأردن يدعو المجتمع الدولي لـ« مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الفلسطينيين »

دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المجتمع الدولي إلى "مساءلة إسرائيل عمّا ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين في غزة"، رافضاً "المزايدات على موقف الأردن".



وقال العاهل الأردني في مقابلة مع صحيفة "الغد" الأردنية اليومية (مستقلة) إنه "كان بإمكاننا تصدر عناوين وسائل الإعلام خلال العدوان، عبر تصريحات وشعارات شعبية، لكننا نفضّل العمل بفاعلية وروية لإنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع المعاناة وضمان استمرار خطوط المساندة إلى أهلنا في غزّة"، دون إضافة المزيد من التفاصيل عن كيفية هذا العمل.



وحذر الملك في المقابلة التي نشرت اليوم، من "تكرار الحرب الإسرائيلية على غزة طالما ابتعد السلام"، وقال إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل النزاع العربي الاسرائيلي وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها".



وقال العاهل الأردني "سنستمر في توظيف علاقات الأردن وحضوره في المنابر الدولية مثل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان من أجل وقف نهائي للعدوان ومنع تكراره وحشد الجهود الدولية لإعمار غزة، وإيجاد الأرضية المناسبة لإعادة إطلاق مفاوضات قضايا الوضع النهائي بشكل حاسم، وبما يحقق السلام على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، ووفاء لتضحياته ودماء شهدائه".





