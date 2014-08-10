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عشرات القتلى بتحطم طائرة إيرانية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 07:10 - 10 اغسطس 2014
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أعلنت وكالات الانباء الإيرانية تحطم طائرة ركاب مدنية بعيد اقلاعها بالقرب من مطار مهرباد في طهران، اليوم الاحد، وقد ذكر التلفزيون الحكومي ان الحادث ادى الى سقوط حوالي خمسين قتيلا.

وذكرت وكالتا الانباء الرسمية، وفارس ان "الطائرة كانت متوجهة الى مدينة طبس شرق ايران وتحطمت عند الساعة 9,18 (4,48 تغ) في حي ازادي السكني الذي يبعد نحو خمسة كيلومترات عن المطار". لكنها لم تحدد ما اذا كانت سببت اضرارا او اصابات في الحي.

واشارت معلومات الى ان الطائرة تابعة لشركة الطيران "تابان ايرلاينز" الا ان مصادر قالت انها تابعة لشركة "سيباهان ايرلاينز".

وقال الناطق باسم فرق الإطفاء لوكالة الانباء الايرانية الرسمية ان "كل الركاب قتلوا ونقوم بنقل الجثث".

وأكد مسؤول في الطيران المدني نقلت وكالة الانباء الايرانية ايضا تصريحاته ان طائرة الانتونوف 140 التي تحطمت كانت تقل 48 راكبا

 

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