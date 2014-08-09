الجيش المصري: إجمالي ما تم تدميره من أنفاق غزة 1659 نفقا

قال المتحدث العسكري في مصر العميد محمد سمير، إن الجيش الثاني الميداني دمر 20 نفقا جديدا مع غزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح إجمالي ما تم تدميره حتى الآن 1659 نفقا بين مصر وغزة.

وأوضح في تصريح نشره اليوم السبت، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه تم ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي المصرية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "انتليجانس أون لاين" المقرب من الاستخبارات الأمريكية قال إن فيلق مهندسي الجيش الأمريكي منح عقدا بحوالي 10 ملايين دولار لشركة "رايثيون للتكنولوجيات" في 28 آب (أغسطس) 2013 لمساعدتها في الكشف عن أنفاق تحت الأرض بين سيناء وقطاع غزة تستخدمه "المقاومة" لاستيراد البضائع والأسلحة.

وزودت الولايات المتحدة منذ عام 2008 الجيش المصري بمعدات لكشف الأنفاق بقيمة 23 مليون دولار، بما في ذلك أجهزة الاستشعار وسيارات التحكم عن بعد وآلات الحفر وكاميرات الأشعة تحت الحمراء.

يشار إلى أن أنفاق غزة، تعتبر هي شريان الحياة الوحيد لسكان القطاع المحاصر منذ نحو 8 سنوات، ويتم من خلالها تمرير البضائع والاحتياجات الغذائية والدوائية للسكان.