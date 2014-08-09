طائرات الاحتلال تدمر ثلاثة مساجد في سلسلة غارات على القطاع

دمرت طائرات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت (9|8)، ثلاثة مساجد وعدد من منازل المواطنين في سلسلة غارات جوية على قطاع غزة.

وقال راصد ميداني: "إن طائرات حربية من نوع "اف 16" دمرت في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وذلك بعد قصفه بعدد من صواريخها المدمرة مخلفة دمارًا كبيرًا في المنازل المحيطة بالمسجد حيث يقع في منطقة مكتظة بالسكان.

كما دمرت الطائرات مسجدي عز الدين القسام والشهداء في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة ، وذلك بقصفهما بعدد من الصواريخ، حيث يعتبر مسجد القسام اكبر مساجد المخيم ومكون من عدة طبقات، في حين أن مسجد الشهداء هو قيد الإنشاء.

وفي مخيم البريج المجاور تضرر مسجد أبو مدين بشكل كبير جراء قصف ارض زراعية بجواره.

وبتدمير هذه المساجد الثلاثة يرتفع عدد المساجد التي دمرت منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 63 مسجدا بشكل كامل في حين لحق أضرار بأكثر من 151 مسجدا، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.