لجان المقاومة: العدو يتحمل المسؤولية عن تجدد القتال لتعنته أمام مطالب شعبنا

أكدت لجان المقاومة في فلسطين بأن العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن تجدد عمليات القصف والقتال بعد أن تعنت أمام المطالب العادلة لشعبنا الفلسطيني.

وأضافت لجان المقاومة بأن العدو الصهيوني حاول المراوغة السياسية ليهرب من الإستحقاقات المطلوبة منه بعد عدوان غاشم على أهلنا في قطاع غزة مؤكدة أن المقاومة ستبقى وفية لشعبها وصولاً لتحقيق كافة مطالبه في وقف العدوان ورفع الحصار الظالم.

وحذرت لجان المقاومة العدو الصهيوني من مغبة مواصلة عدوانه على شعبنا فليس أمام العدو إلا الرضوخ لمطالب شعبنا ومقاومته وإلا فإن حياة الصهاينة ستتحول إلى جحيم في كافة المدن المحتلة.

وتوجهت لجان المقاومة بالتحية لأبطال ومجاهدي شعبنا وفي مقدمتهم فرسان ألوية الناصر صلاح الدين الذين يرابطون في مواقعهم الأمامية ويواصلون قصف المغتصبات الصهيونية ردا على العدوان ودفاعا عن شعبنا.