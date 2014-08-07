الجهاد تنظم لجان طبية لتقديم الفحوصات والأدوية للمشردين في مراكز الإيواء

أعلن يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي للحركة سيبدأ اليوم بتنظيم حملة "تكافل " الطبية لتقديم الأدوية والفحص الطبي لكافة المواطنين المشردين من منازلهم في كافة أماكن الإيواء في جميع محافظات قطاع غزة.

وقال الحساينة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحملة الطبية ستبدأ بعد ظهر اليوم الخميس، بمشاركة لجان طبية من أبطاء متخصصين وممرضين، سيقومون بجولات طبية لتقديم العلاجات والفحوصات الطبية اللازمة خاصةً بعد انتشار الأمراض المعدية نظراً لاكتظاظ أماكن الإيواء بالمواطنين المشردين.

وأشار الحساينة، إلى أن عمل هذه اللجان الطبية قد يمتد لأكثر من يوم، نظراً لأعداد المواطنين المتزايدة والتي تشردت من منازلها بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وكانت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا، قد أكدت وجود : 272,987 لاجئ في 90 مركز ايواء بغزة بمعدل 3,033 في كل مركز جراء استهداف منازلهم في كافة محافظات القطاع خلال العدوان.