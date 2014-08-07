وزراء بالكابينيت يطالبون بالتحقيق في تسريب معلومات حول ثمن احتلال غزة

طالب وزارء في «الكابينيت» الإسرائيلي بفتح تحقيق حول تسريب فحوى الشرائح التي عرضتها قيادة الجيش الإسرائيلي على الكابينيت حول ثمن احتلال قطاع غزة، معتبرين أن التسريب بممثابة «عملية تخريب استراتيجية»

ونقلت صحيفة «معريف» عن وزراء في الكابينت قولهم: ينبغي إجراء تحقيق لكشف من قام بتسريب الشرائح التي عرضتها قيادة الجيش على وزراء الكابينت حول الثمن المتوقع لاحتلال غزة وتقويض سلطة حماس.

ووصف أحد الوزراء التسريب بأنه «عملية تخريب استراتيجية ألحقت بإسرائيل أضرار فادحة وتسببت بإهانة الجيش، وحصلت حينما كانت حماس تبحث وقف إطلاق النار في القاهرة، وجعلتها تدرك، مجانا وطوعا، بأن إسرائيل ليس أمامها خيار تقويض سلطة حماس».

وألمح الوزراء إلى أنهم يتهمون نتنياهو بعملية التسريب، بشكل مباشر أو غير مباشر. وقالوا: "ما قام به يوم الثلاثاء هو عمل غير سوي، فقد استخدم الجيش لأغراض سياسية وتسبب بالمس بمصالح إسرائيل الاستراتيجية".