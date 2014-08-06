جيش الاحتلال يطالب المستوطنين بالعودة لحياتهم الطبيعية

طلب جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، من جميع المستوطنين في إسرائيل "العودة إلى حياتهم الطبيعية دون قيود"، وذلك في ثاني أيام هدنة إنسانية في قطاع غزة من المقرر أن تستمر حتى صباح الجمعة.



وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "وفقا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، فإنه يمكن لكل المواطنين في كل أنحاء البلد العودة إلى حياتهم الطبيعية بدون قيود"، وأضاف: "ومع ذلك فإنه إذا ما أطلقت صافرات الإنذار فإن على السكان الانصياع للتوجيهات".



كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فرضت الشهر الماضي، قيودا على الإسرائيليين الذين يقيمون بالتجمعات السكانية في عمق 40 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة، شملت منع التجمعات الكبيرة والالتزام بالذهاب للملاجئ إذا ما دوت صفارات الانذار للتحذير من صواريخ أطلقت من غزة.



وبدأت هدنة إنسانية مدتها 72 ساعة، وافق عليها الطرفان برعاية مصرية، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي لإسرائيل وغزة، الـ5 ت.غ، أمس، لإفساح المجال لمفاوضات التهدئة الدائمة، بعد 30 يوما من الحرب التي أودت بحياة 1875 فلسطينيا فضلا عن إصابة نحو 10 آلاف آخرين.