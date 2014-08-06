الاحتلال يهدم منشآت لصناعة الحجر وتصليح المركبات جنوب جنين

هدمت جرافات قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، ورشة لصناعة شايش للحجر، وأخرى لتصليح المركبات، واعتدت على مصور صحفي، في قرية برطعة الشرقية جنوب جنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.

وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت ورشة لصناعة شايش الحجر، يعود للمواطن محمد براهيم قبها، وورشة لتصليح المركبات تعود للمواطن رسلان عمارنة، بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوة عسكرية مكونه من 5 آليات وجرافة وبرفقة دائرة ما تسمى التنظيم والبناء، دهمت القرية وباشرت بعملية الهدم التي اعتدت خلالها على المصور الصحفي بهاء قبها، أثناء محاولته تصوير عملية الهدم.