وفاة ثلاثة اطفال في حريق داخل منزل ببلدة الجبع شمال شرق القدس

توفي ثلاثة اطفال واصيبت والدتهم بجراح، نتيجة حريق شب بمنزلهم في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر امنية وطبية: "إن طواقم الاسعاف والدفاع المدني هرعت الى مكان حريق المنزل في بلدة الجبع وانتشلت جثامين ثلاثة اطفال توفوا وهم خالد اياد دويك (7سنوات) وحلا اياد دويك (3 سنوات) واية دويك (سنة)، ووالدتهم المصابة وجرى نقلهم الى المستشفى برام الله.

واكد تقرير الدفاع المدني انه تم اصابة الام بحالة اختناق نتيجة استنشاقها للغاز والدخان بسبب الحريق وتم نقلها بواسطة مركبات وحدة دعم واسناد الوسط الى مستشفى رام الله الطبي ووصفت حالتها بالمستقرة.

ويذكر انه تم تسليم الموقع للشرطة والجهات المختصة لتحقيق في اسباب الحريق.