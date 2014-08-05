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مسلحون يطلقون النار باتجاه الدكتور عبد الستار قاسم بنابلس

  • نابلس - فلسطين اليوم
  • 08:00 - 05 اغسطس 2014
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أطلق مسلحين مجهولين اليوم الثلاثاء النار تجاه الدكتور عبد الستار قاسم استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية قرب منزله في مدينة نابلس دون أن يصاب.

وقال قاسم: "ان ملثمين أطلقوا النار باتجاهي من مسدس بالقرب من منزلي في منطقة نابلس الجديدة، جنوبي المدينة خلال خروجي من المنزل الى العمل في الجامعة، مضيفا ان احدهم كان يحمل مسدسا واخر كان يحمل عصا وثالث ينتظرهم بالسيارة حيث بادره مسلحان واطلقا النار عليه ولكنه تمكن من الهرب منهم بسيارته.

واتهم قاسم الاجهزة الامنية الفلسطينية بما وصفه "التقاعس في ضبط الامن"، مؤكدا بانه يتعرض لمضايقات منذ فترة طويلة.

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