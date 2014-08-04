الطقس: الحرارة ادنى من المعدل

رام الله- معا- توقعت الارصاد الفلسطينية ان يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: :05/08/2014يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ألأربعاء : : 06/08/2014يكون الجو حاراً نسبياً ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ألخميس : : 07/08/2014يكون الجو حاراً نسبياً ، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة : : 08/08/2014يكون الجو حاراً نسبياً ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 27-19 29-20 31-21

بيت لحم 27-19 29-20 31-21

رام الله 25-18 27-19 29-20

طولكرم 31-23 32-23 33-24

نابلس 28-20 30-21 32-22

قلقيلية 31-23 32-23 33-24

جنين 30-22 32-23 34-24

سلفيت 27-19 29-20 31-21

طوباس 30-22 32-23 34-24

روابي 28-20 30-21 32-22

الخليل 25-18 27-19 29-20

غزه 29-24 30-24 31-25

أريحا 37-26 39-27 40-28

خانيونس 29-24 30-24 31-25

الأغوار الشمالية 35-24 37-25 38-26

رفح 30-23 31-23 32-24