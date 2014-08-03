« أونروا » تنعى 9 من موظفيها استشهدوا في غزة

نعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تسعة من موظفيها استشهدوا خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد عن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول قوله إن "أولئك الأشخاص كانوا أناسا كرسوا سنوات أو عقودا من عمرهم في خدمة لاجئي فلسطين في غزة والعديد منهم كانوا تربويين ويغرسون في الأطفال الأمل بمستقبل أكثر إشراقا ويساعدونهم على اجتياز الأوقات الأشد صعوبة".



وأضاف أن "الطرق القاسية التي فقدوا حياتهم خلالها قد أدت إلى تدمير عائلات تركوها وراءهم وإلى تدميرنا جميعنا في الأونروا".



وقال مدير عمليات الأونروا في غزة روبرت تيرنر إن "خسارة هؤلاء الموظفين التسعة تعد مأساة لا يمكن نسيانها. لقد واجهوا كل التحديات التي تؤثر على غزة ، ومع ذلك واصلوا تصميمهم بدعم أهلهم في ظل ظروف يائسة. لقد كانوا إنسانيين بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وإن خسارتهم تعد ضربة قاصمة لعائلاتهم ولغزة وللأونروا".