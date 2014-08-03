خلال تموز المنصرم : الاحتلال اعتقل ما يقارب 500 فلسطينيا

قال نادي الأسير اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 500 فلسطينيا من الضفة والقدس خلال شهر تموز المنصرم.

وأوضح النادي في بيانه أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في محافظات الخليل، القدس، بيت لحم، ونابلس، ورام الله وبذلك يرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 6500 أسير.

ومن هؤلاء الأسرى أكثر من 230 طفلا فلسطينيا، إضافة إلى 19 أسيرة، و37 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار النادي إلى أنه ومنذ منتصف حزيران الماضي اعتقلت سلطات الاحتلال خلال حملتها العسكرية الأخيرة 1300 مواطنا فلسطينيا.