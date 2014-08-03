ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

8 شهداء في رفح وجباليا بينهم طفلين ووالدتهما

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 02:03 - 03 اغسطس 2014
مشاركة

استشهد في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد ، ثمانية مواطنين خمسة منهم في استهداف منزلي عائلتي أبو جزر والشاعر في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان خمسة شهداء و25 إصابة وصلوا إلى المستشفى الكويتي بعد القصف الذي استهدف منزلي عائلة أبو جزر والشاعر في رفح.

والشهداء هم: فارس أبو جزر عامين، ماريا أبو جزر عامين، والدتهم أماني أبو جزر 23 عاما، عيسى الشاعر، سائد محمود اللهواني.

واستشهد ثلاثة مواطنين اثر قصف اسرائيلي فجر اليوم على جباليا شمال قطاع غزة.

وقال القدرة انه تم التعرف على الشهداء الذين وصلوا لمستشفى كمال عدوان وهم: حاتم عبد الرحمن وهدان (50 عاما) وسنيورة وهدان (27 عاما)، وجميلة جمال وهدان.

كما أصيب ستة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة في غارة جديدة شنها الاحتلال على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح للعلاج.

متعلقات