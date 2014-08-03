8 شهداء في رفح وجباليا بينهم طفلين ووالدتهما

استشهد في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد ، ثمانية مواطنين خمسة منهم في استهداف منزلي عائلتي أبو جزر والشاعر في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان خمسة شهداء و25 إصابة وصلوا إلى المستشفى الكويتي بعد القصف الذي استهدف منزلي عائلة أبو جزر والشاعر في رفح.

والشهداء هم: فارس أبو جزر عامين، ماريا أبو جزر عامين، والدتهم أماني أبو جزر 23 عاما، عيسى الشاعر، سائد محمود اللهواني.

واستشهد ثلاثة مواطنين اثر قصف اسرائيلي فجر اليوم على جباليا شمال قطاع غزة.

وقال القدرة انه تم التعرف على الشهداء الذين وصلوا لمستشفى كمال عدوان وهم: حاتم عبد الرحمن وهدان (50 عاما) وسنيورة وهدان (27 عاما)، وجميلة جمال وهدان.

كما أصيب ستة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة في غارة جديدة شنها الاحتلال على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح للعلاج.