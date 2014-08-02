الكونغرس الاميركي يوافق على تمويل منظومة القبة الحديدية لـ« إسرائيل »

وافق الكونغرس الاميركي على تخصيص 225 مليون دولار لتمويل منظومة القبة الحديدية الدفاعية لاعتراض الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة على المغتصبات المحاذية للقطاع قبل وصولها الى اهدافها.

ووافق مجلس النواب على هذا التمويل بأغلبية 395 صوتا مقابل ثمانية، في تصويت جرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، وكان مجلس الشيوخ اقر بالإجماع هذا التمويل قبل ان يبدأ عطلته الصيفية التي تستمر خمسة اسابيع.

ويفترض ان يوقع الرئيس الاميركي باراك اوباما على هذا القرار.

وهذا التمويل الطارئ الذي سيزيد العجز الاميركي، سيسمح بتزويد القبة الحديدية بصواريخ اعتراضية اضافية.

ويشكل هذا التمويل جزءا من 3,1 مليارات دولار طلبتها الادارة الاميركية للمساعدة العسكرية لـ"إسرائيل" المستفيدة الاولى في العالم من المساعدات الاجنبية الاميركية.

وكان الكونغرس خصص 235 مليون دولار للقبة الحديدية العام الماضي.

وكان البيت الابيض طلب 176 مليون دولار لنظام القبة الحديدية في 2015 لكن اعضاء الكونغرس رفعوا هذا المبلغ وعادة يزيد الكونغرس المبالغ التي يطلبها الرئيس لتمويل المشاريع المرتبطة بأمن الاحتلال الاسرائيلي.