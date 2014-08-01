مجزرة في رفح .. أكثر من 70 شهيداً و 200 جريح

بعد ساعتين من بدء سريان التهدئة ، ارتكبت سلطات الاحتلال مجزرة كبيرة في رفح ، حيث شنت غارات حربية متواصلة من البر والبحر والجو، مما أدى الى استشهاد أكثر من 70 شهيداً وصل 35 الى المشافي ونحو 200 جريح وصلوا مشفى ابو يوسف النجار، وأعلنت اسرائيل انتهاء التهدئة بعد ابلاغها مبعوث الامم المتحدة.

وذكرت القناة الاسرائيلية العاشرة ان اشتباكات عنيفة جداً تجري في منطقة كرم ابو سالم تشابه الاشتباكات التي حدثت شرق الشجاعية وقتل فيها 14 جندي إسرائيلي، مؤكدة أن الحديث يدور عن حادث أمني خطير جداً. قبل ان يعلن الجيش الاسرائيلي تمكن المقاومة الفلسطينية من أسر جندي إسرائيلي شرق رفح.

وفي نفس السياق، اعتذرت مصر عن استقبال الوفود الفلسطينية التي من المفترض ان تبحث وقف اطلاق النار في مصر، بسبب رفض الاحتلال اي مفاوضات بعد اختفاء احد جنوده في رفح.