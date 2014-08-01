القناة العاشرة: اشتباكات عنيفة شرق رفح والحديث يدور عن حادث امني خطير

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الساعة شرقي مدينة رفح بين جيش الاحتلال ورجال المقاومة، رافقها اطلاق عدة قذائف هاون على المجلس الاقليمي "اشكول" وتم إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري.

وبدأت القناة العاشرة الحديث عن الاشتباك العسكري العنيف بأنه قد يؤدي الى انهيار الهدنة "الانسانية" التي بدأت عند الساعة الثامنة صباحا، وادعى المراسل العسكري للقناة الون بن دفيد بأن المسلحين الفلسطينيين هاجموا قوات الجيش الاسرائيلي شرقي مدينة رفح بالقذائف والقنابل اليدوية والاسلحة الاتوماتيكية، وهذا ما فجر اشتباكات عنيفة في المنطقة بقصف مدفعي اسرائيلي بمشاركة الطائرات الحربية والاستطلاع.

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي نبأ مفاده ان حادثة أمنية خطيرة في منطقة معبر كرم أبو سالم، وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

جدير بالذكر ، ان فضائية فلسطين اليوم الفضائية نقلت عن مصادر خاصة فقدان جيش الاحتلال جندي اسرائيلي.