5 شهداء خلال التهدئة في قصف مدفعي شرق رفح

استشهد 5 مواطنين وأصيب 20 آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي بعد ساعتين من بدء سريان التهدئة، صباح اليوم الجمعة. واستهدف القصف منطقة البلبيسي وشارع جورج في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القصف استهدف مواطنين كانوا عائدين إلى منازلهم . وأضافت التقارير أنه في أعقاب القصف الإسرائيلي تم إطلاق صاروخ بقاتجاه المجلس الإقليمي "أشكول".

وأضافت التقارير أن قوة إسرائيلية خاصة كانت قد تسللت صباح اليوم في تمام الساعة السابعة شرق رفح وتمركزت في أحد البيوت هناك، في خرق واضح للتهدئة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة 72 ساعة، ما استدعي المقاومة إلى الاشتباك معها.

واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري بعد منتصف الليلة الماضية ان اسرائيل وحماس توافقتا على وقف لاطلاق النار في قطاع غزة لمدة 72 ساعة.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة لوكالة فراس برس ان "فصائل المقاومة وافقت على تهدئة انسانية متبادلة لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة من صباح الجمعة"

ووافقت اسرائيل على تهدئة انسانية في قطاع غزة لمدة 72 ساعة تبدأ صباح الجمعة، كما اعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه انه "بموافقة الحكومة الامنية المصغرة ووزير الدفاع، قبلت اسرائيل بمقترح الولايات المتحدة والامم المتحدة بشأن هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ صباح الجمعة في الساعة الثامنة" بالتوقيت المحلي.