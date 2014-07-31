اليوم الـ25 للعدوان: استشهاد 79 مواطنا بينهم صحفيين يرفع الحصيلة لـ 1437

استشهد اليوم الخميس، 79 مواطنا بينهم طفل وامرأتان إحداهما معاقة، وصحفيان، وأصيب عدد آخر، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ25 على التوالي، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 1437 شهيدا، ونحو 8300 جريح.

فيما استشهد أكثر من 13 مواطناً في الساعات المتأخرة من مساء الخميس في قصف صهيوني على منازل لعائلة البيومي وأخر على منزل لعائلة العثماني في النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وقد استشهد مواطنين في قصف سيارة مدنية في ميدان فلسطين (الساحة) جراء استهدافها من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين على الأقل فيما أصيب أكثر من 20 مواطناً بجراح مختلفة.

وقد استشهد 4 مواطنين عصر اليوم الخميس في غارة صهيونية استهدفت سيارة مدنية في شارع أبو أسد في دير البلح وسط قطاع غزة ولم يتم التعرف على هويتهم حتى اللحظة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد كمال اللوح 32 عاما واصابة اخرين في قصف مدفعي على دير البلح. مؤكدة ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الاسرائيلية على سيارة في حي الشجاعية الى اثنين وهما حمزة الحداد وابراهيم الحداد.

واكدت الوزارة استشهاد المواطنة محظية سليمان عمر أبو لولي 58 سنة في خانيونس، كما استشهد الصحفي بمؤسسة الرسالة محمد ضاهر متأثرا بجراح أصيب بها خلال قصف منزله في الشجاعية الأسبوع الماضي.

واستشهد خمسة مواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في البلدة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد المواطنين: ناجي أبو مصطفى، وهاني أبو مصطفى، وأشرف أبو طعيمة، والمعاقة فلسطين يوسف أبو طعيمة، ومحمود فؤاد خميس النجار، وذلك بعد استهداف مدفعية الاحتلال لتجميع للمواطنين في البلدة بعدة قذائف.

كما أعلنت مصادر طبية اليوم استشهد الطفل أدهم صيام متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قبل عدة أيام.

واستشهد صباح اليوم الخميس، مواطن ومواطنة، وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبا

وأفاد مراسلنا بأن المواطن عارف بركة (58 عاما) استشهد جراء استهداف الاحتلال لمنزلهم في دير البلح بقصف مدفعي.

وأوضح أن المواطنة مها أبو هلال (23 عاما) استشهدت وأصيب زوجها وطفليها باستهداف الاحتلال لمنزلهم في منطقة 'الجنينة' بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية في مستشفيي الشفاء الطبي وشهداء الأقصى في قطاع غزة فجر اليوم الخميس، استشهاد مواطنين متأثرين بجروح أصيبا بها في قصف إسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان المتواصل لليوم الـ 24على التوالي على القطاع إلى 1363 مواطنا ونحو7680 جريحا.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد المواطن براء يوسف إبراهيم (19 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها يوم أمس الأربعاء بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفادت المصادر باستشهاد المواطن احمد اللوح (22 عاما) متأثر بجروحه في مستشفى شهداء الأقصى.

وذكر مراسلنا بأن المواطن مجدي محمد أحمد فسيفس (32 عاما) استشهد اليوم بعد أن استهدفته طائرة استطلاع إسرائيلية وهو يقود دراجته في منطقة 'معن' في مدينة خان يونس.

كما أعلنت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد الصحفي سامح العريان، أحد العاملين في قناة الأقصى الفضائية متأثرا بجروحه التي كان قد اصيب بها مساء اليوم في مجزرة سوق الشجاعية شرق غزة، والتي راح ضحيتها 18 مواطنا بينهم صحفيون ومسعفون وعاملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية والصليب الأحمر الدولي وأطفال ونساء وشيوخ.

وكان من بين الشهداء ايضا، الصحفي رامي ريان الذي يعمل لدى الشبكة الاعلامية للصحافة، وأحد رجال الدفاع المدني، واثنين من المسعفين.

كما استشهد اليوم الخميس، صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها أمس في مجزرة الشجاعية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين إلى ثمانية، منهم ثلاثة استشهدوا أمس واليوم.

وأفاد مراسلنا بأن الصحفي محمد ظاهر استشهد متأثرا بجروح أصيب بها أمس في مجزرة سوق الشجاعية، ليلتحق بزميليه اللذين استشهدا بنفس المجزرة، وهما: سامح العريان، ورامي ريان.

وذكر مراسلنا بأن جماهير غفيرة من المواطنين والصحفيين شيعت جثامين الصحفيين الثلاثة في موكب جنائزي مهيب انطلق من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وجاب شوارع مدينة غزة.

وأوضح أن جثامين الصحفيين الثلاثة لفت بالعلم الفلسطيني، فيما وضعت كاميراتهم التي طالها القصف أيضا فوق النعوش.

وكان 129 مواطنا قد استشهدوا وأصيب نحو 350 آخرين يوم أمس الأربعاء، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة مستخدمة الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة والزوارق الحربية.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرة إف16 استهدف منزلا من طابقين في حي الدرج وسط مدينة غزة وحولته إلى ركام، ولحق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، لافتا إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل على المناطق الشرقية في قطاع غزة.

كما أفاد بأن قوات الاحتلال استهدفت بيارة تعود لعائلة أبو رشيد، شرق مخيم المغازي وسط القطاع، بـ10 قذائف مدفعية، ما أدى لاشتعال النيران فيها، لافتا إلى أن هناك مناشدات لإطفاء الحرائق في عدة مناطق في القطاع طالها القصف، خاصة أن الدفاع المدني لا يستطيع الوصول إلى جميع هذه المناطق بسبب نقص السيارات والمعدات، ومؤكدا أن هناك تحذير من كوارث نتيجة هذه الحرائق.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بنحو 10 قذائف محيط مسجد العودة في دير البلح ما ألحق أضرارا جسيمة بالمنازل المجاورة.

واستهدفت طائرات الاحتلال ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالصواريخ .

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الحو ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا مملوكا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمال القطاع، كما تواصل القصف المكثف على بيت حانون وبيت لاهيا.

الى ذلك تم استهداف منزل المواطن ابو هويشل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، من قبل طائرات الاحتلال الحربية.