منظمة عربية تكشف عن مشروعٍ صهيوني لبناء الهيكل الثالث في المسجد الأقصى

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا النقاب عن أن مؤسسة الهيكل أعلنت يوم الأحد الماضي عن مشروع لبناء ما يسمى 'الهيكل الثالث'، مستغلة انشغال العالم بمتابعة تفاصيل العدوان على قطاع غزة.

وأشارت المنظمة إلى أن عملية جمع التبرعات بدأت تحت عنوان 'هل أنت جاهز للسلام الذي انتظرناه طويلا في الشرق الأوسط'، وأن المؤسسة قامت بنشر فيديو على موقعها تحت عنوان 'التاسع من آب الأطفال جاهزون لبناء الهيكل الثالث'.

وأوضحت المنظمة في بيان لها ، أن مشروع بناء الهيكل الذي أعلنت عنه المؤسسة يحظى بدعم واسع في أوساط الحكومة الصهيونية وأعضاء الكنيست.

وجاء في البيان 'إن الإعلان عن هذا المشروع في ظل الحرب العدوانية على قطاع غزة ليس من قبل المصادفة فسلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين يبحثون عن الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططاتهم، فالقدس تتعرض لتهويد يومي من بناء للمستوطنات وهدم للبيوت واعتقالات للمقدسيين وقتل للمواطنين واقتحام للمسجد الأقصى ومنع المصلين من الصلاة فيه وتعريضه للهدم بسبب الحفريات دون أي مبرر، دون أن يكون هناك صواريخ تطلق من المقدسيين لتتذرع إسرائيل بما تدعيه في قتلها للمدنيين في قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، فهل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس من تهويد وانتهاكات يومية يعتبر من قبيل الدفاع عن النفس مؤكدة ان هذا سؤال جوابه برسم الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدعم إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة وفي جرائمها المتواصلة بحق السكان في الأراضي المحتلة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى أخذ هذه المشاريع على محمل الجد سيما أنها تحظى بدعم حكومة دموية تسعى بكل جهودها لتهويد مدينة القدس، واتخاذ إجراءات من شأنها منع المساس بالمسجد الأقصى حفاظا على السلم والأمن الدوليين وأن يقوموا بما يلزم لحل المؤسسات الداعمة لبناء الهيكل وتجريم التبرع لها على حد تعبير البيان.