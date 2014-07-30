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الاحتلال يعلن عن مقتل ثلاثة جنود واصابة العشرات في اشتباكات مع المقاومة شرق غزة

  • 16:40 - 30 يوليو 2014
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أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية شرق الشجاعية وإصابة العشرات منهم.

وكانت كتائب القسام قد اعلنت عن تفجير منزل يتحصن فيه جنود الاحتلال مما ادى الى وقوعهم بين قتيل وجريح.

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