في اليوم الثالث للعيد: مجازر ترفع حصيلة العدوان لـ 1242 شهيداً و7020 جريحاً

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 24 على التوالي، إلى (1262) شهيداً من أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة (7090) مواطنا آخرين بجراح مختلفة.

أستشهد 20 مواطناً وأصيب 40 آخرين، جراء القصف المدفعي الصهيوني على مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن قوات الإحتلال استهدفت أغلب المناطق الشرقية لقطاع غزة بعشرات القذائف المدفعية المكثفة والعنيفة العشوائية، وما زاد من عدد الشهداء والجرحى هو استهداف قوات الإحتلال لمدرسة ابو حسين للبنات والتي تتبع لوكالة الاونروا حيث كان لجا اليها نازحين في جباليا شمال القطاع.

كما وأفادت المصادر ارتقاء 13 مواطناً في قصف عشوائي استهدف منازل المواطنين بالقرب من مسجد العمري في مخيم جباليا.

وذكرت المصادر أن اكثر من 10 شهداء أرتقوا فجر اليوم الاربعاء، جراء قصف صهيوني أستهدف ديوان يعود لعائلة الأسطل في السطر الغربي في خانيونس شرق قطاع غزة.

وكان الناطق باسم وزراة الصحة أشرف القدرة، اكد ارتقاء 13 مواطناً جراء قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين في محيط المسجد العمري ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال القدرة إن الطواقم الطبية قامت بانتشال أربعة شهداء ووصولهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح، وهم: محمود سلامة ضهير 18 عاما، وريم عبد العزيز محمد ضهير 29 عاما، ومؤمن محمود سلامة ضهير 9 سنوات، وغيداء عمر سلامة ضهير 7 سنوات.

وأشار إلى إرتقاء شهيدين وثلاثة اصابات أحدها حرجة جراء قصف على مدينة رفح وهم: سليمان مسعد برهم الحشاش 30 عاما، وجمال رمضان لافي 50 عاما.

ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة بلاطة في مخيم جباليا، حيث استشهد خمسة ووالدهم، إضافة إلى عدد من افراد العائلة، موضحاً أن الشهداء هم الشهيدة هناء نعيم بلاطة، ودعاء نعيم بلاطة، واسراء نعيم بلاطة، مريم نعيم بلاطة، ويحيي نعيم بلاطة، ونعيم نظمي، وسحر مطاوع بلاطة.

ولفت إن هناك شهيدين استشهدوا في ذات القصف ولم يتم التعرف عليهم حتى اللحظة.

كذلك أشار القدرة إلى أستشهاد الدكتور بشير الحجار وشقيقه منير الحجار إثر استهداف الاحتلال السيارة التابعة لوكالة الغوث في شمال قطاع غزة.