كيري: نتنياهو يتصل بي يوميا ويطلب مني اتفاق يحمي اسرائيل من الأنفاق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ردا على إتهامات إسرائيلية تجاه الولايات المتحدة أنها لا تقوم بواجبها تجاه "إسرائيل" ولا تدعمها، أن من طلب منه أن يقوم بالتواسط لأجل التوصل لهدنة في غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال كيري على هامش مؤتمر صحافي عقد في واشنطن حول الأزمة الأوكرانية "نتنياهو اتصل بين وطلب مني أن أدبر وقف إطلاق نار".

وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء في في غزة ارتفع الى 1191 قتيلا خلال 22 يوما من العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة وأكثر من 7000 جريح حتى الآن.

وتابع كيري: "تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو عدة مرات أمس، كما في الأيام الماضية. نتنياهو هو كان من طرح الفكرة أمامي، كما فعل بشكل متعاقب. نتنياهو قال لي بشكل متعاقب أن إسرائيل ستتبنى وقف إطلاق نار اذا سمح لها بالعمل ضد الأنفاق".

وأضاف كيري أنه عمل طوال سنينه في مجلس الشيوخ، وأنه لم يصوّت ولا مرة واحدة ضد إسرائيل، مشيرا الى أنه لا يمكن الاستهتار بإلتزامه تجاه الدولة: "نتنياهو طرح فكرة وقف إطلاق النار في محادثة بيننا أمس، وأن يتم تبني وقف إطلاق نار يسمح لإسرائيل بضرب الفلسطينيين وتدمير الأنفاق. في نهاية المطاف - نحن نعمل بحنكة مع الإسرائيليين لأجل التوصل لطريقة لمنع قتل المدنيين ومنع التصعيد الذي سيصعب حينها على كلا الطرفين الخروج منه".

كما شدد على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في قتل الفلسطينيين. "الهدف هو منع قتل الجنود الإسرائيليين والمدنيين في كلا الطرفين. نحن ندين بذلك لكل الأطراف اذا كان هناك سبيل لذلك".