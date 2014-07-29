حماس: اصرار الاحتلال على استهداف المدنيين دليل على دموية الاحتلال

قالت حركة المقامة الإسلامية "حماس" إن اصرار الاحتلال على استهداف المدنيين وحصر المقاومة استهدافها للجنود دليل على دموية الاحتلال".
يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 1130 ونحو سبعة آلاف جريح لليوم الـ23 على التوالي.
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