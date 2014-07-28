استشهاد طفل بجباليا يرفع شهداء عيد الفطر إلى ثلاثة

استشهد الطفل سميح جبريل جنيد صباح اليوم الاثنين وأصيب أخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن الطفل جنيد يبلغ من العمر 4 سنوات وصل جثة هامدة فيما أصيب أخر بجراح متوسطة جراء القصف الإسرائيلي على منزلهم".

وباستشهاد الطفل جنيد يرتفع عدد شهداء عيد الفطر السعيد حتى اللحظة إلى ثلاثة شهداء وهم المسن حسين حسن أبو النجا في قصف صهيوني بخانيونس و عماد جميل العبد البردويل متأثر بجراحه ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 1037 شهيد وأكثر من 6200 جريح.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين عبر الطائرات الإسرائيلية والمدفعية المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة على الرغم من حالة الهدء التي تسود قطاع غزة دون اتفاق حتى اللحظة.