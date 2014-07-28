جمعية الكتاب والسنة تنفذ مشروع افطار الصائم للمتضررين حرب غزة

بدعم كريم من فاعلين الخير في المملكة العربية السعودية وبإشراف وتنفيذ جمعية دار الكتاب والسنة- الأردن ، قامت جمعية الكتاب والسنة بتنفيذ مشروع إفطار الصائم للمتضررين الحرب على غزة فى مركز الإيواء المنتشرة في قطاع غزة حيث تم تقديم وجبة طعام ساخنة لعدد 1500 أسرة في مراكز الإيواء المنتشرة فى قطاع غزة وعلى الأسر المتضررة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع 'الإغاثة العاجلة لمتضرري الحرب في غزة'.

وأكد الأستاذ/ زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنة - الأردن ، على أهمية المشروع لسد جزء يسير من احتياجات المواطنين الذي دمرت وهدمت بيوتهم بشكل كلي، علاوة على الآلاف من الأسر المتضررة من الحرب، والتي شردت من بيوتها بسبب العدوان المتواصل لليوم العشرين على التوالي، لافتاً إلى أن هذه الإغاثة أتت بشكل عاجل وأولي، لتوفير قوت يومهم في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الجمعية تحركت بشكل عاجل وسريع منذ بدء الحرب، وأجرت اتصالاتها مع أهل الخير والجمعيات والمؤسسات الشريكة ، لتوفير الإغاثة والدعم والمساندة لأهالي القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعانون ويلاتها. حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية الأخرى من خلال تيسير القوافل الطبية والتموينية من خلال الهيئة الهاشميةالاردنية.

من جانبه شكر الأستاذ/ أحمد منصور منسق الحملة في قطاع غزة ، جمعية الكتاب والسنة -الأردن دولة الأردن والشعب الاردنى الشقيق على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطينى من خلال العديد من المشاريع الخيرية والوفود الطبية من خلال المستشفى الميداني الأردني وشدد على حاجة القطاع الماسة، لمزيداً من الدعم والمساندة، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة في ظل استمرار وتصاعد وتيرة الحرب والعدوان على غزة.

وناشد أهل الجود والعطاء والمؤسسات في الدول العربية الشقيقة، بضرورة تحمل مسؤولياتهم والوقوف إلى جانب معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يقتل ويشرد ويعاني ويلات العذاب في قطاع غزة، جراء العدوان المتواصل، وقصف المنازل فوق رؤوس قاطنيها.





















