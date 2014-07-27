القصف الصهيوني يتواصل بعد مرور ساعة على إعلان الفصائل قبول « تهدئة » إنسانية

واصل جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة، بعد مرور ساعة على إعلان الفصائل الفلسطينية، قبولها بتهدئة إنسانية.

و وفقاً لمصادر أمنية وطبية فلسطينية، فقد شن الاحتلال سلسلة من الغارات، على مختلف مناطق قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 إصابات وصلت مستشفيات قطاع غزة بعد مرور نص ساعة على إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها تهدئة إنسانية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

يشار الى أن الفصائل الفلسطينية أعلنت أنها توافقت على تهدئة انسانية لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثانية ظهر الاحد .

وأعلن سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، أن فصائل المقاومة وافقت على تهدئة إنسانية لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد.

وقال أبو زهري في بيان وصل مراسلنا نسخة عنه إن ذلك تم استجابة لتدخل الأمم المتحدة ومراعاة لأوضاع الشعب الفلسطيني، وأجواء العيد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان (إسرائيل) إنهاء التهدئة الإنسانية التي كانت أعلنتها من جانب واحد، لمدة 24 ساعة إضافية، واستئناف عمليات القصف ضد قطاع غزة.

واستشهد بفعل القصف اليوم، تسعة مواطنين وأصيب آخرون جنوب ووسط القطاع.