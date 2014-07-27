تدشين حملة في مملكة البحرين لإرسال شحنات من الأدوية والمساعدات إلى غزة

تفقد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الليلة، شحنة المساعدات الإنسانية المنوي إرسالها إلى قطاع غزة، مدشناً بذلك الدفعة الأولى من المساعدات التي تأتي بناءً على توجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية.

وحضر التدشين كل من: نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية الشيخ عدنان بن عبد الرحمن القطان، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة بنت محمد البلوشي، ووزير الصحة صادق الشهابي، والأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، ومحافظ محافظة المحرق سلمان بن هندي، ووكيل وزارة الخارجية عبد الله عبد اللطيف، وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة.

وذكر الشيخ ناصر آل خليفة في كلمته بهذه المناسبة أن هذا التحرك يأتي لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثة عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتابع: بناء على هذه التوجيهات الملكية فقد تم تجهيز الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة والتي تحتوى على العديد من المواد الطبية والإغاثية وسنقوم من خلال اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بعمل العديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة إخواننا الفلسطينيين.

وأضاف الشيخ ناصر آل خليفة: وندعو الجميع سواء من الشركات والمؤسسات والبنوك والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة للمساهمة معنا في هذا العمل الإنساني النبيل انطلاقاً من الواجب الذي يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وروابط الأخوة مع أشقائنا الفلسطينيين وعاداتنا العربية الأصيلة التي عرف بها شعب مملكة البحرين.