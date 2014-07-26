ثلاثة جرحى في مواجهات عنيفة بالضفة المحتلة والقدس

أصيب ثلاثة مواطنين بجراح مختلفة فجر اليوم الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب اندلاع مواجهات عنيفة في مدينة يطا بالقرب من مستوطنة زيف جنوب الخليل المحتلة.

وكان المئات من المواطنين انتفضوا في مسيرات حاشدة في أحياء مدينة القدس المحتلة إضافة إلى مدينة الخليل ومناطق اخرى من الضفة الغربية تضامناً مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضوا لليوم الـ21 على التوالي للعدوان الإسرائيلي.

ولفت مراسلنا أن المواجهات التي دارت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال كانت عنيفة جداً أدت لإصابة عدد من المواطنين.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أكدت على ضرورة الاشتباك والمواجهة المباشرة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، رداً على الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين بقطاع غزة.

ومن الجدير ذكره أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف استشهاد 1049 وإصابة نحو 6000 جريح منذ 21 يوماً على التوالي، وما زالت الطواقم الطبية تنتشل جثامين الشهداء من تحت الركام.