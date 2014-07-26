شهيدان في غزة يرفعان حصيلة العدوان لـ 1049 شهيداً

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرق القدرة أن حصيلة الشهداء ارتفعت فجر اليوم الـ21 للعدوان على قطاع غزة إلى 1049 شهيدا وإصابة 6000 جريح بعد استشهاد مواطنة وفتى متأثران بجراحهما في مستشفى الشفاء في غزة.

وأفاد القدرة، أن المواطن يوسف جميل صبحي حمودة 16 عاما استشهد في مجمع الشفاء الطبي متأثرا بجراحه الذي اصيب بها قبل يومين.

كما استشهدت فجر اليوم المواطنة إكرام الشنباري (23 عاما) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في القصف الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

ومن الجدير ذكره أن وزارة الصحة تمكنت منذ صباح أمس السبت حتى المساء من انتشال جثامين 147 شهيداً من تحت الأنقاض في المناطق الشرقية لقطاع غزة جلهم من أبناء حي الشجاعية.