غرفة تجارة وصناعة غزة تطالب بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة جلسة طارئة خلال فترة التهدئة الانسانية وذلك لتدارس الاوضاع الكارثية الاقتصادية و الانسانية و الاجتماعية التي نتجت عن الحرب الاسرائيلية الثالثة .

وأدان مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة الحرب الشرسة و الضروس التي تقودها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة والتي استهدفت البشر و الشجر و الحجر , و خلفت دمار هائل.

وطالب رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري بإعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا بعد الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة منذ ثمان سنوات و الحروب المتتالية التي تعرض لها قطاع غزة خلال فترة وجيزة و تسببت بآثار سلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و النفسية و البيئية.

كما أكد الحصري على أن اقتصاد قطاع غزة تعرض لتدمير مبرمج من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار ثمان سنوات من الحصار و الحروب , حيث أغلقت إسرائيل كافة المعابر التجارية المحاذية لقطاع غزة ومنعت و تحكمت في الواردات لقطاع غزة و أهمها مواد البناء وبعض المواد الخام للقطاع الصناعي , كما منعت تصدير كافة المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة , مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة.

وفي نهاية الجلسة قرر مجلس الادارة إنشاء صندوق طوارئ لتقديم إغاثات عاجلة لمن يستحق من أعضاء الهيئة العامة من التجار و الصناعيين المتضررين من الحرب الثالثة وبادر أعضاء مجلس الإدارة بالتبرع لصندوق الطوارئ , كما وجهوا الدعوة لكافة أعضاء الهيئة العامة من التجار و رجال الاعمال و الصناعيين ممن لديهم القدرة المالية للتبرع لصندوق الطوارئ.

وناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية ورعاه السلام و الرباعية للضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة وإنهاء أسوء وأطول حصار يشهده العالم في عصرنا الحديث.