اجتماع باريس يدعو لتمديد التهدئة الإنسانية السارية حالياً في قطاع غزة

اوصى عصر اليوم السبت المجتمعون في العاصمة الباريسية للتباحث في الاوضاع الميدانية في قطاع غزة بضرورة تركيز الجهود نحو وقف نار دائم في غزة.

ولم يتمخض عن الاجتماع الذي عقدت عليه آمال كبيرة نتائج وضاحة ملموسة كوقف وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني في غزة.

وزير الخارجية الفرنسي قال إن الأطراف المجتمعة قررت تنسيق الجهود والتركيز في الأسابيع القادمة من أجل وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة و"إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الهدف "هو محاولة إعلان هدنة دائمة في غزة".

كما ودعا المجتمعون لتمديد التهدئة الإنسانية السارية حالياً في قطاع غزة.

ولا تشارك في هذا الاجتماع "إسرائيل" أو فلسطين أو حتى مصر التي أصدرت مبادرة تهدئة قبل أيام لم تلق قبولاً من الفصائل الفلسطينية.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا دوليا لاستكمال الجهود المبذولة للتوصل لوقف لاطلاق النار بين "اسرائيل" وفصائل المقاومة رغم رفض الاخيرتين جهود الوساطة الامريكية التي اثمرت عن مبادرة لوزير الخارجية الامريكي جون كيري والامين العام للامم المتحدة.

وشارك في المؤتمر عدة دول ومنظمات دولية للتباحث في اطار الجهود الدولية للتوصل لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.