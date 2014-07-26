جنين: تشييع جثمان الشهيد باسم ابو الرب

شيعت جماهير محافظة جنين، اليوم السبت جثمان الشهيد باسم ساطي أبو الرب (19 سنة) الذي استشهد أثناء مسيرة سلمية نصرة لغزة شمال مدينة جنين.

وانطلقت مسيرة تشييع جثمان الشهيد من مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي وجابت شوارع المدينة ومن ثم إلى بلدته قباطية حيث وري الثرى، وسط مشاركة رسمية وشعبية كبيرة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد، وهتفوا بالعبارات التي تندد بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وكان الشاب أبو الرب قد استشهد في المواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين فجر اليوم السبت، فيما أصيب آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه الجنود بكثافة صوب المتضامنين مع قطاع غزة.