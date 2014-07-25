الخارجية المصرية: مبادرتنا لازالت مطروحة. وكيري يقترح وقف القتال لمدة 7 ايام

من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تبذل جهودا مع الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والجامعة العربية من أجل وقف اطلاق النار في قطاع غزة حفاظا على أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ، موضحا أن المبادرة المصرية لازالت مطروحة ، داعيا جميع الأطراف إلى الاستجابة إليها.

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إنه يجب التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، موضحا أنه اقترح وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام لقرب عيد الفطر المبارك.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، أن هذا المقترح مستندا للمبادرة المصرية والهدنة التى اقترحتها مصر من قبل.

وأكد أن الهدف من هذه الهدنة هو لتكون خطوة للوصول إلى وقف إطلاق النار، بواسطة جمع الطرفين للاتفاق على هدنة شاملة وبعيدة الأمد.