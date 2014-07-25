نحو 1400 أكاديمي عالمي ينددون بجرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين

نشر 1439 أكاديمياً (بينهم 68 إسرائيلي)، رسالة موجهة إلى الأكاديميين الإسرائيليين، حذروا فيها من مغبة الأجواء الهستيريّة المفتعلة التي تسود إسرائيل، ومن ممارسة أسلوب العقاب الجماعي، الذي يعد جريمة حرب ضد الفلسطينيين.



ونوهت الرسالة التي وقع عليها عدد كبير من الأكاديميين الأتراك، إلى أن مليوني فلسطيني بحاجة ماسة إلى المواد الغذائية، والأدوية، وأن مجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين، طلبوا من زملائهم حول العالم إيصال صوتهم، والتعريف بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.



وأضافت الرسالة التي نشرت على شبكة الإنترنت، أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزّة تجاوز الـ (815) معظمهم من النساء، والأطفال وكبار السن، وأن جميع هؤلاء لم تكن لهم أي نشاطات عسكرية، وأن الهجمات الإسرائيلية على القطاع أنهكت البنية التحتية لقطاع غزّة، والتي هي ضعيفة أصلاً، ما أدى إلى أن يعيش الشعب الفلسطيني هذه الأيام، في ظل أسوأ الظروف التي مرت عليه.



وذكرت الرسالة أن الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، ستؤدي إلى تدهور خطير في المنطقة، وسيبعدها عن مساعي تحقيق الأمن، والسلام، داعية الأكاديميين، والمثقفين الإسرائيليين، إلى رفض جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة بلادهم.



وشارك في التوقيع على الرسالة الفيلسوف الأميركي "نعوم تشومسكي"، والفيلسوف السلوفيني "سلافوي جيجك" والأكاديميين الأتراك "شفق تانر"، و"عمر دمير"، و"شعلة البيرق"، و"باقي تزجان"