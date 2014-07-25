ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 815 شهيدا و5260 مصابا

أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع شهداء العدوان على قطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى 815 شهيدا وإصابة 5260 آخرين، بجراح متفاوتة.

وقال القدرة إن "غارات إسرائيلية من الطائرات، والآليات المدفعية، والزوارق البحرية، استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة اليوم الجمعة وتسببت باستشهاد "16" مواطنا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 815، بينهم 200 طفل، و99 امرأة، و52 مسناً، وإصابة 5260 آخرين".





واشار مراسلنا باستشهاد المواطنة رسمية سلامة متأثرة بجراحها في مدينة خانيونس كما استشهد محمد النجار متأثرا بجراحه في ذات المدينة

وأشار القدرة إلى أن ثلاثة فلسطينيين من عائلة أبو حسنين استشهدوا وأصيب 14 آخرين جميعهم من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفجر اليوم، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في غارة استهدفت شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، فيما استشهدت فلسطينية حامل في قصف إسرائيلي استهدف منزلها بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما توفيت امرأة فلسطينية متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها، مساء أمس الخميس.

وفي وقت سابق من فجر اليوم تسببت الغارات الإسرائيلية العنيفة على منازل وأراض زراعية في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين.

واستشهد 15 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 200 آخرين، أمس الخميس، في قصف مدفعي إسرائيلي طال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شمالي قطاع غزة، كان يحتمي بداخلها عشرات النازحين بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، حسب مصادر طبية فلسطينية.

وسقط العشرات من القتلى يوم الخميس وفق القدرة في القصف الجوي، والبري الذي استهدف بلدة خزاعة، والمناطق المحيطة بها شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وشرعت إسرائيل قبل 19 يومًا، بشن حربٍ على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"، وتوسعت فيها الخميس 17 يوليو/ تموز الجاري بتنفيذ توغل بري محدود، مصحوباً بقصف مدفعي وجوي وبحري كثيف.