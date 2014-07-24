وصول عشرات الجرحى لمستشفى مسلم التخصصي برام الله

وصل العشرات من الجرحى الى مستشفى مسلم التخصصي في رام الله مساء امس وفجر اليوم الجمعة، وتبين ان الحالات التي وصلت إصابات بالعيون والأرجل وان بعضها صعبة.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور اشرف سلامة، إن عدد الإصابات التي وصلت الى المستشفى (حتى اعداد هذا الخبر) وصلت الى 40 حالة، 5 منها في العيون وتم إدخال بعضهم الى غرف العمليات وأن الإصابات الأخرى كانت في الأرجل وان بعض الإصابات متوسطة حتى صعبة.

'جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي وأصابوا العشرات من المتظاهرين، كل رصاصة أصابت أحد المشاركين في المظاهرة' قال الشاب سامر زغير، والذي أصيب في ساقه. واضاف 'الرصاصة التي أصابتني من نوع دمدم لأنها مزقت العضلات واخشى ان تكون الإصابة صعبة لأنني أعاني من إصابة في ساقي الأخرى'.

وتابع 'إن ما يقوم بت الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين هو شيء لا يذكر إمام الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في غزة'.

وكان المئات من المتظاهرين قد وصلوا الى المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين، وان العشرات منهم غادروا الى مستشفى رام الله الحكومي للتبرع بالدم.

الطواقم الطبية من جميع التخصصات وصلت الى المستشفى، بالإضافة الى طواق التمريض والإدارة الذين عملوا دون توقف ساعات طويلة وهم يقدمون العلاج والتهدئة للمصابين.