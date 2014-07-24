شهيد وعشرات الجرحى في مواجهات عنيفة بالضفة

استشهد مواطن في ساعات متأخرة من مساء يوم الخميس وأصيب العشرات بجراح مختلفة جراء اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وعشرات الآلاف من المواطنين على حاجز قلندية جنوب مدينة رام الله المحتلة.

وقال مراسلنا ان المواطنين محمد الاعرج (19عاما) من مخيم الامعري، واصيب نحو 110 مواطنا بالرصاص بينهم عدد بحالات خطيرة جدا، 60 اصابة بالرصاص الحي في الاجزاء السفلة من الجسم، والباقي مطاط.

وكان عشرات الآلاف انتفضوا في مدن الضفة الغربية تضامناً مع أبناء قطاع غزة الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي في حرب عنيفة راح ضحيتها أكثر من 799 شهيداً و5200جريح.

وقد توجه المتضامنون بالقرب من حاجز قلنديا العسكري في مدن الضفة الغربية للاحتجاج على العملية الإسرائيلية العنصرية تجاه أبناء قطاع غزة الامر الذي أشعل مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد مراسلنا أن مواجهات عنيفة وقعت بين الشبان المنتفضون وقوات الاحتلال أدت لإصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة.

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لليوم الثامن عشر على التوال عملية عسكرية إسرائيلية أدت حتى اللحظة إلى استشهاد أكثر من 790 شهيد اغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، حيث ارتكب الاحتلال خلال هذا العدوان أكثر من 50 مجزرة راح ضحيتها عائلات بأكملها تحت الركام.