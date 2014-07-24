سلطة الطاقة في غزة: محطة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود

ناشدت سلطة الطاقة في قطاع غزة، حكومة التوافق الفلسطينية بضرورة تزويد القطاع بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والجانب المصري بإدخال المنحة القطرية المحتجزة لديه.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل في بيان صحفي وصل مراسلنا الخميس (24|7) إنهم أبلغوا السلطة الفلسطينية في الضفة بعدم قدرتهم على تحويل الأموال وجبايتها من المواطنين بسبب حالة الحرب التي يعيشها القطاع حالياً.

وطالب الحكومة بضرورة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيل المحطة، مؤكداً أنه لم يتم إدخال الوقود للقطاع منذ ثلاثة أيام، وأن الوقود المتوفر لدى المحطة لا يكفي إلا ليوم واحد فقط.

ولفت إلى أن ما يتم إدخاله للقطاع من وقود هو نحو 250 ألف لتر فقط، مبيناً أن القطاع يحتاج لنحو 450 ألف لتر لتغطية عطلة الأسبوع.

وناشد السلطات المصرية بضرورة إدخال المنحة القطرية من الوقود المقدرة بـ10 آلاف طن، مؤكداً أن هذه هو الوقت المناسب واللازم لإدخال المنحة، داعياً للإسراع في إدخالها نظراً لحالة الحرب التي يعيشها القطاع.

ولفت إلى أن الوقود القطري هو منحة مقدمة للفلسطينيين ولا يوجد هناك داعي لإبقائها محتجزة في مخازن هيئة البترول المصرية.

وناشد الشيخ خليل الاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة تمويل الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء.

ولفت إلى أن المحطة لن تستطيع جباية الأموال الخاصة بمحطة التوليد من المواطنين لمدة 4 شهور نظراً لخطورة الموقف الناجم عن العدوان الإسرائيلي.