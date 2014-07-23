سرايا القدس تزف أربعة من مجاهديها بغزة

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأربعاء أربعة من مجاهديها ارتقوا في غارات صهيونية منفصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت السرايا ان الشهيد المجاهد "نعيم جمعة محمد أبو مزيد"31 عام، ارتقى إلى علياء المجد والخلود في قصف صهيوني استهدفه بمدينة دير البلح.





كما زفت سرايا القدس شهيدها القائد الميداني "محمود عوض زيادة"، الذي ارتقى إلى علياء المجد والخلود في قصف صهيوني غادر استهدف منزله بمخيم جباليا شمال غزة.





وفي وقت لاحق زفت سرايا القدس الشهيدين المجاهدين وائل ماهر عواد 26 عام وأحمد محمود سحويل 24 عام الذين ارتقيا للعلا شهداء في قصف صهيوني استهدفهما ببلدة القرارة شرق خانيونس.





وأكدت السرايا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستكون لعنةً تطارد المحتل في كل مكان، وان العدو سيكتوي بنار جرائمه المتواصلة في قطاع غزة. مؤكدةً على مواصلة نهج الجهاد والمقاومة حتى النصر والتمكين.