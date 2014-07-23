سرايا القدس تزف أربعة من مجاهديها بغزة

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأربعاء أربعة من مجاهديها ارتقوا في غارات صهيونية منفصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
مصدر يكشف سبب عدم صرف رواتب موظفي السلطة بغزة حتى الآن
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16:20 - 14 مايو 2018
17:02 - 14 مايو 2018
زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأربعاء أربعة من مجاهديها ارتقوا في غارات صهيونية منفصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.